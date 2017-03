Veendammer brandstichter gaat liever naar cel dan naar kliniek

(Foto: Archief (Martin Nuver/112Groningen))

Een 31-jarige Veendammer die in 2015 is veroordeeld voor brandstichting, moet terug de cel in. Dat heeft de rechtbank in Assen dinsdag bepaald.

De man kwam na tweederdedeel van zijn straf vrij, maar volgens het Openbaar Ministerie weigert hij de door de rechtbank opgelegde behandeling in een kliniek te ondergaan. Daarom moet hij nu ook het laatste deel van zijn celstraf, 147 dagen, uitzitten.



Autobranden

De Veendammer stak in juni 2014 een auto in brand aan de Troelstralaan in Veendam. Enkele jaren eerder had hij ook al een auto van datzelfde gezin in brand gestoken. Dat deed hij in opdracht van de voormalige zakenpartner van de eigenaar van de auto. Die twee hadden ruzie.



De man was drugsverslaafd en gaf tijdens zijn rechtszaak in december 2015 aan dat hij behandeld wilde worden. Op 18 december van dat jaar legde de rechtbank in Groningen hem twee jaar cel op met een verplichte behandeling in een kliniek.



Kliniek in Vught

In oktober vorig jaar had de man tweederdedeel van zijn straf uitgezeten en kwam hij vrij. De reclassering wilde dat hij naar een kliniek in Vught zou gaan voor een opname van ongeveer negen maanden. Dat weigerde de Veendammer. 'Binnen vier dagen had ik werk in het Noorden en mijn vriendin woont in Assen. Wat moet ik dan in Vught?'



Geen vertrouwen meer

Volgens de man had de reclassering bovendien een rapport over hem geschreven dat niet klopte en hadden ze er ook met zijn begeleiding een potje van gemaakt. 'Eerst zou ik behandeld worden in Rotterdam, toen moest ik naar Zuidlaren. Ze wilden me in een paar maanden in drie klinieken laten behandelen. Dat werkt toch niet?'



De man liet de rechtbank weten dat hij geen vertrouwen meer heeft in de reclassering en dat hij daarom liever de rest van zijn celstraf uitzit. De rechtbank zag daarom geen andere mogelijkheid dan hem terug te sturen naar de gevangenis.

Door: RTV Noord Correctie melden