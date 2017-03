Eerder hulp voor mensen die ziektekostenpremie niet hebben betaald

Inwoners van Delfzijl, Appingedam en Loppersum die hun ziektekostenpremie al langere tijd niet hebben betaald, krijgen eerder hulp. Dit hebben de gemeenten afgesproken met de Volkskredietbank Noordoost Groningen, Werkplein Fivelingo en het maatschappelijk werk in de Eemsdelta.



Boete

Wanneer mensen een betalingsachterstand van zes maanden of langer hebben op hun ziektekostenpremie, moeten ze een boete betalen. Deze 'bronheffing' wordt ingehouden op het inkomen.



Proef

Uit een proef van de samenwerkende instanties blijkt dat het werkt om mensen die in de bronheffing zitten, in een vroeger stadium te begeleiden. Op die manier wordt voorkomen dat de schuldenlast oploopt.



Ingrijpend

Volgens Annalies Usmany, wethouder van de gemeente Appingedam, is het daarom van belang om verder te gaan met deze aanpak. 'Het gaat vaak om mensen met een uitkering. Voor hen is bronheffing erg ingrijpend.'



Aan de proef hebben 140 mensen uit de DAL-gemeenten meegewerkt die in de bronheffing zitten. Daarvan zijn dertig doorverwezen naar de Volkskredietbank Noordoost Groningen voor schuldsanering. Vijf mensen zijn geholpen door een budgetmaatje.

