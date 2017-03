Demcon: snelle groeier en super innovatief

Het hightechbedrijf Demcon uit Enschede vestigt zich op de Zernike Campus in Groningen. Wat is dat voor bedrijf, dat ooit begon met de productie van een robotaap die boter-kaas-en-eieren kon spelen?

Een echt technologieconcern, in 1993 opgezet als ingenieursbureau voor de industrie door de huidige directeur Dennis Schipper en een compagnon. De Twentse onderneming is hard gegroeid en werkt nu voor internationale klanten in vooral de industrie en de medische sector. Er werken zo'n 350 mensen in de vestigingen in Eindhoven, Oldenzaal, Delft en Münster (D). Het bedrijf is nog altijd in handen van de oprichters.Het bedrijf maakt productielijnen en assemblagesystemen waar robots vaak een deel van de taken voor hun rekening nemen. Dat doet Demcon voor bedrijven die zelf de mogelijkheden niet hebben dat in eigen huis te ontwikkelen.Wat in een modern industriebedrijf wordt gebruikt om te produceren, wordt door Demcon van nul af aan ontwikkeld, gebouwd en getest tot bedrijfsklare productiesystemen. Ook maakt en test Demcon in opdracht van bedrijven allerlei innovatieve producten en prototypes.Demcon is de maker van 's werelds eerste multimetaalprinter, het heeft een muntcontrolemachine voor Koninklijke Munt gebouwd en het maakt bijvoorbeeld delen van de machines die de toonaangevende chipmachinefabrikant ASML bouwt. Er wordt gewerkt aan een aspergesteekrobot en samen met het UMCG heeft Demcon een instrument gemaakt waarmee chirurgen elektrodes van pacemakers op de hartwand kunnen bevestigen.Het is super innovatief en groeit als kool. De groei is er nog lang niet uit want de komende jaren denkt Demcon nog eens in omvang te kunnen verdubbelen. En het buitenland lonkt, met name de export naar Duitsland stijgt flink.Als universiteitsstad is Groningen een belangrijke leverancier van hoogopgeleide werknemers voor Demcon. Ook zitten er volgens Demcon in Groningen en omgeving veel interessante bedrijven waar het zaken mee kan doen.Demcon wil aan de slag voor de regionale industrie. Daar gaat het productiesystemen voor bedenken en maken. Het wil een rol spelen in de ontwikkeling van de slimme fabriek, waar hier in de regio veel aandacht voor is.Het bedrijf begint klein in Groningen, met een paar medewerkers. Daar zal het volgens directeur Dennis Schippers niet bij blijven. De vestiging in Eindhoven geldt daarbij als voorbeeld. Die groeide snel tot zo'n zestig man personeel.