OM wil werkstraffen voor oud-directeuren North Refinery

Tegen de twee oud-directeuren Harry H. (64) en Theo W. (68) van de inmiddels failliete olie-afvalverwerkingsbedrijf North Refinery Delfzijl is respectievelijk een werkstraf van 240 uur en 180 uur geëist.

Daarbovenop eiste de officier een boete van een ton voor H. en 75.000 euro voor W. Om herhaling te voorkomen zou volgens de eis nog eens voorwaardelijke celstraffen tot een half jaar opgelegd moeten worden.Volgens de officier hebben de mannen uit Putten en het Belgische Essen in de periode van januari 2005 tot juli 2011 gerommeld met documenten en die vervalst om illegaal transport van afvalolie mogelijk te maken.Volgeladen vrachtwagens en schepen kwamen vanaf Oliehandel Koeweit in Lelystad of Wubben Handelsmaatschappij uit Roosendaal naar Farmsum. Volgens de papieren moest de lading bij North Refinery voor bewerking worden gelost. In werkelijkheid werden de documenten omgeruild en ging het transport onbewerkt verder naar Duitsland, aldus de officier.Het OM startte in 2008 een onderzoek naar deze transporten. Er werden tijdens controles monsters uit vrachtwagens genomen. Tijdens bedrijfsdoorzoekingen werd administratie in beslag genomen en het personeel gehoord.De officier rekende de oud-bestuurders ernstig aan dat zij het personeel aan de lopende band valsheid in geschrifte lieten plegen.Aanvankelijk ging justitie er ook van uit dat het bedrijf in Delfzijl brandstof met schadelijke afvalolie vermengde. Omdat verantwoorde verwerking van gevaarlijke afvalstoffen meer geld kost, konden de drie bedrijven grote winsten maken.Een kwalijke handel, meende de officier, want werknemers werden blootgesteld aan gevaren en gezondheidsrisico's. Tijdens het onderzoek hier naar werd echter fouten gemaakt, zei de officier. Hierdoor moest het OM deze beschuldiging laten vallen.H. was ook leidinggevende van dochteronderneming Oliehandel Koeweit en W. had de leiding bij Wubben Handelsmaatschappij. Voor beide handelsondernemingen stelde de officier voor een boete van 450.000 euro op te leggen.Daarnaast is het OM ervan overtuigd dat met deze clandestiene handel bijna acht miljoen is verdiend. Dit geld wil het OM op de bedrijven in Putten en Roosendaal verhalen.In de strafeis hield de officier er rekening mee dat de zaak sterk is verouderd. W. was in 2009 al gestopt als bestuurder bij North Refinery. H. stopte in 2011. Het bedrijf in Delfzijl ging in februari 2015 failliet.De komende drie dagen komen de advocaten aan het woord. Advocaat Robbert-Jan Boswijk, die W. bijstaat, zei dat volgens de papieren is gewerkt. De oud-bestuurders zijn onterecht beschuldigd. Hij is ervan overtuigd dat een vrijspraak moet volgen.