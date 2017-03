Autocross mag weer in Winsum

AutoSport Groningen kan weer terecht in Winsum. De gemeente en provincie staan weer autoraces toe het dorp. Vorig jaar moest de autocross vanwege regelgeving uitwijken naar andere plekken.

De autocross was niet mogelijk op het terrein ter hoogte van de Winsumerstraatweg. Dat paste niet binnen afspraken die de gemeente met de provincie had over dit gebied. De autocross zou slecht zijn voor de omgeving en de weidevogels. De wedstrijden zijn toen in omliggende gemeenten georganiseerd.De afspraken met de provincie zijn dit jaar komen te vervallen. 'We zijn ontzettend blij dat we weer in Winsum terecht kunnen', vertelt Klaas Pol, voorzitter van AutoSport Groningen.Het gebied is nog wel aangemerkt als weidevogelgebied en de autocross moet ervoor zorgen dat de verstoring van weidevogels zo klein mogelijk blijft. 'We hebben tijdens onze races vorig jaar hiervoor geluidsonderzoeken moeten laten doen. We blijven binnen de grenzen', vertelt Klaas Pol.Ook heeft de vereniging grondonderzoek gedaan om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.Alles is weer goed tussen het bestuur en de gemeente Winsum. 'We zijn boos op de gemeente geweest omdat we niet meer in Winsum terecht konden. Maar alles is nu weer goed tussen ons. Ook de communicatie', vertelt Klaas Pol.De autosport mag maximaal 6 racedagen per jaar organiseren. De eerste staat gepland op 25 mei tijdens Hemelvaartsdag.