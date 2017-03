Winschoten in top drie beste biebs van Nederland

(Foto: Dick Pots/Biblionet Groningen)

Stiekem hadden ze op meer gehoopt, maar met een derde plek in de landelijke verkiezing van Beste Bibliotheken van Nederland was er toch tevredenheid bij de mensen van de bilbiotheek van Winschoten.

Winnaar Den Helder

De verkiezing die georganiseerd is door de website van 'Bibliotheekblad', werd gewonnen door Den Helder. Schiedam was de nummer twee. Bijna twintigduizend mensen brachten hun stem uit.



Parel van het Noorden

De Winschoter bieb was de Groninger vertegenwoordiger bij de verkiezing. De jury was vol lof over de bieb, die gevestigd is in cultureel centrum De Klinker. 'De Parel van het Noorden', was de mening van de jury. 'In Winschoten hebben ze aandacht voor alle bevolkingsgroepen en er is volop focus op de bestrijding van laaggeletterdheid.'

