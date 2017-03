Provincie geeft halve ton aan 'hypermoderne' wasstraat

De provincie Groningen investeert vijftigduizend euro in een 'hypermoderne' wasstraat van S&K in Marum. Het is geen wasstraat voor auto's, maar voor pallets.

De wijze waarop de schoongemaakte pallets - afkomstig uit de farmaceutische industrie en de levensmiddelenbranche - worden gedroogd, is nieuw. S&K is het eerste bedrijf in Europa dat deze methode gebruikt.



Centrifuge

Het draait om het zogenoemde spinning. Normaal gesproken worden pallets drooggeblazen. Maar dan blijft er altijd wat 'restvocht' achter. Met de nieuwe methode worden de pallets gedroogd in een centrifuge, waardoor ze 'echt honderd procent' droog worden.



Daarnaast heeft de wasstraat een grotere capaciteit (20.000 wasbeurten per week tegenover 12.000 nu). Daardoor zijn de bedrijven hun pallets minder lang kwijt.



Extra banen

De nieuwe wasstraat levert ook extra arbeidsplaatsen op. In het eerste jaar gaat het om zes nieuwe werknemers die de heftrucks besturen en de machines bedienen. Later komen daar naar verwachting nog eens tien werkplekken bij.

