Ex-FC Groningen trainer Dwight Lodeweges wordt assistent in Zwolle

Oud-FC Groningen trainer Dwight Lodeweges wordt met ingang van komend seizoen assistent-trainer van PEC Zwolle.

De 59-jarige voetbalveteraan is bij de eredivisieclub sinds januari 2015 al werkzaam als prestatiecoach. Die functie gaat hij vanaf komende zomer combineren met zijn nieuwe rol als assistent-trainer.Lodeweges fungeerde eerder als hoofdcoach bij onder meer FC Zwolle, FC Groningen, PSV, NEC, SC Cambuur en sc Heerenveen. Bij FC Groningen ruimde hij in 2002 zelf het veld na teleurstellende resultaten.Het bestuur van PEC Zwolle is nog op zoek naar een opvolger voor de andere ex-FC Groningen-trainer: Ron Jans. Jans is nu nog hoofdcoach bij de Zwollenaren, maar gaat na dit seizoen aan de slag bij de KNVB.