Buschauffeur repareert beschadigde bus met ducttape

(Foto: De Vries Media)

Waar ducttape allemaal goed voor is... Een buschauffeur van Q-buzz wist wel raad met het plakband na een botsing met een auto op de Paterswoldseweg in de stad.

De automobilist zag de bus bij het wegrijden over het hoofd. Een botsing was het gevolg. Zowel de bus als de auto raakte beschadigd, maar niemand raakte gewond.



De bus had vooral schade aan een koplamp. De chauffeur bedacht zich niet, pakte een rol ducttape en plakte de boel weer vast. De politie heeft wel proces-verbaal opgemaakt van het ongeluk.

Door: RTV Noord