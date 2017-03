Bert Swart wordt burgemeester van Midden-Drenthe

Bert Swart is dinsdagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van Midden-Drenthe. Swart is momenteel nog burgervader in Zuidhorn.

Daar werd hij afgelopen november nog voorgedragen voor een nieuwe termijn. Het plan was toen dat Swart tot de herindeling per 1 januari 2019 aan zou blijven.Dat gaat nu niet meer lukken. Als de minister van Binnenlandse Zaken de aanbeveling van de gemeenteraad overneemt, wordt Swart op 3 juli geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Midden-Drenthe.Swart begon zijn politieke carrière als CDA-wethouder in de gemeente Winsum. Sinds 2004 is hij burgemeester, eerst op Schiermonnikoog, sinds 2011 in Zuidhorn.De aanbevelingscommissie is blij met de aanbeveling van Swart: 'Hij is open en aimabel en weet daardoor mensen aan zich te binden. Zijn rustige uitstraling koppelt hij aan een natuurlijk gezag. Hij is een teamplayer, waarbij hij de raad in de juiste positie weet te zetten. Deze kwaliteiten maken hem tot een buitengewoon geschikte burgemeester voor Midden-Drenthe.'