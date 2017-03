Ruzie organisatie Holi Fusion, gedupeerden willen ticketgeld terug

Wie moet de festivalgangers van het geschrapte Holi Fusion-festival in Groningen het geld van de tickets terugbetalen? De verschillende organisatoren wijzen naar elkaar. Ondertussen wachten de gedupeerde festivalgangers nog altijd op hun geld.

Het was een mooi vooruitzicht. Zo'n 2.500 mensen zouden afgelopen september met muziek, dans en gekleurd poeder het leven vieren bij Roode Haan in Groningen. Maar twee dagen voor aanvang zette de gemeente Groningen een streep door het feest. Om veiligheidsredenen werd geen vergunning afgegeven.De honderden belangstellenden die al een kaartje hadden gekocht, bleven teleurgesteld achter.'We zouden ons geld terugkrijgen. We moesten alleen even iets invullen op de site van Holi Fusion', vertelt één van de gedupeerden. 'Tot op het heden heb ik nog steeds mijn geld niet terug, net als tientallen anderen. Ik heb mails gestuurd naar de organisatie, maar zij zeggen dat ze niet verantwoordelijk zijn.'Ook is er een Facebookpagina opgericht, waarin gedupeerden elkaar opzoeken. Ze krijgen geen antwoord op hun mailtjes. De verschillende organisaties wijzen naar elkaar.Naamgever Holi Fusion schoof na de afgelasting van het festival de verantwoordelijkheid in de schoenen van Persmedia uit Drachten. 'Maar wij zijn enkel de uitvoerende organisatie. Wij hebben niets te maken met de marketing en het geld. Wij hebben alleen maar het festival gefaciliteerd', zegt Steven Mahabier van Persmedia.'Wij kregen geen geld binnen; dat ging rechtstreeks naar Holi Fusion. Zij moeten het geld terugbetalen. Ze zeggen dat ze in onderhandeling hierover zijn, maar wij horen niets', vervolgt Mahabier.Eindhovenaar Akash Agarwal van Holi Fusion zegt dat de zaak anders in elkaar zit. 'Wij zijn alleen de naamgever van het festival. Nu lijkt het alsof wij de boosdoener zijn, maar Persmedia heeft het geld uitgegeven.'Agarwal zegt dat hij van goede wil is. 'Ik beloof dat iedereen het geld terugkrijgt, maar op dit moment kunnen we niets. Dat komt omdat de zaak voor de rechter komt. Als wij mensen gaan betalen, dan bekennen wij schuld. Maar na de uitspraak van de rechter komt het geld terug. Dat komt of van Holi Fusion, of van de andere partij.'Of het festival terugkeert in Groningen is nog maar de vraag. Hoewel het lijkt alsof op de website een festival voor 2017 wordt aangekondigd, is dat volgens beide organisatoren niet zo. 'Ik kan het mij niet voorstellen', zegt Mahabier.Ook Agarwal laat weten nog niet met de organisatie van een nieuwe editie in Groningen bezig te zijn. 'Wel in Eindhoven en Maastricht, daar is het vorig jaar goed gegaan. Ik nodig alle mensen uit die een kaartje voor Groningen hebben gekocht om dit jaar gratis naar Maastricht of Eindhoven te komen.'