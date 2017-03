Lopend Vuur: Ik stem vandaag (op...?)

Vandaag zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. 28 partijen strijden om 150 zetels in de Tweede Kamer.

Stem jij ook?En zo ja, waarop?We waarderen het enorm dat je meepraat! Ben jij er al wel uit? Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Dinsdag was onze stelling: ' Ik weet op wie ik ga stemmen '. Van de 3.146 stemmers was 78.04% het hier mee eens.