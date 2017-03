Deelnemers gebedsdienst vragen om Gods hulp in het stemhokje

Zo'n vijftig mensen hebben dinsdagavond in Grootegast meegedaan aan een gebedsavond voor de Tweede Kamerverkiezingen van vandaag.

De gelovigen vroegen om Gods hulp bij het maken van de juiste keuze in het stemhokje. De bijeenkomst was belegd door de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Enumatil, House of Blessing in Grootegast en de Christelijk Gereformeerde Kerk in Kornhorn.



Maatschappelijke problemen

Het was een bijeenkomst met zang, muziek en gebed. Tijdens de dienst werd stilgestaan bij maatschappelijke problemen in binnen- en buitenland. Zo kwamen de problemen in de zorg voorbij, werd aandacht gevraagd voor werkloosheid en werd gesproken over het vluchtelingenvraagstuk.



Wijsheid en samenzijn

De bijeenkomst was uitdrukkelijk niet bedoeld om de aanwezigen het advies te geven om op een christelijke partij te stemmen, stelt Robbert Jansen, predikant in Kornhorn. 'Het gaat om wijsheid en samenzijn. Het is mooi dat hier mensen met verschillende geloven bij elkaar komen om samen te bidden.'



In gebed stilstaan bij problemen

Marrit Politiek weet op welke partij ze gaat stemmen. 'Het is een christelijke partij en dat zal je niet verbazen. Maar daar gaat het hier vanavond niet om. Het is mooi om zo met zijn allen bij elkaar te zijn en op deze manier in gebed stil te staan bij de problemen in Nederland en in de rest van de wereld.'

