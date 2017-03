Stembureaus in nachtelijke uren voorzien van borden tegen gaswinning

Niet alleen stemmen, maar ook de petitie 'Laat Groningen Niet Zakken' tekenen. Dat is de boodschap die alle Groningers woensdag mee krijgen bij de stembureaus.

De afgelopen nacht zijn bij nagenoeg alle 406 stemlokalen in Groningen grote borden geplaatst. Daarop staat een spotprent met de NAM en een gestut huis in de hoofdrol. Er wordt opgeroepen de petitie van Freek de Jonge alsnog te tekenen. Dat hebben inmiddels 140.000 mensen gedaan.



Vrijwilligers

Groepjes vrijwilligers hebben de honderden borden afgelopen nacht opgehangen bij de stembureaus. Stef Driessen is één van die vrijwilligers. 'Wij vragen mensen om de petitie te tekenen. En we wijzen hen daarbij natuurlijk ook op de problemen rond de gaswinning. We hopen dat op deze manier nog meer mensen de petitie gaan tekenen', zegt Driessen tijdens de nachtelijke actie.



Peerd van Ome Loeks

Eén van de borden hangt op een bijzondere plek: aan het Peerd van Ome Loeks voor het hoofdstation. 'Ook daar kan worden gestemd, dus dit leek ons een prachtige plek. Het was even lastig, maar de poster hangt prachtig om de nek van ome Loeks.'

