Tegenwind eist dat Rabobanken niet mee doen aan financiering windmolens

(Foto: Jos Schuurman)

De Rabobanken in de Veenkoloniën mogen op geen enkele manier medewerking verlenen aan de financiering van windmolenparken in het gebied. Dat eist de actiegroep Tegenwind Veenkoloniën van vier Rabobanken in de regio.

Komende donderdag hebben acht leden van de actiegroep onder aanvoering van Jan Nieboer een gesprek met een afvaardiging van de Rabobank.



Verklaring in de media

Tegenwind wil dat de bank in een verklaring afstand neemt van de windparkplannen in het gebied. Ook moet die verklaring in de media bekend gemaakt worden. Of de Rabobank dat gaat doen, moet donderdag duidelijk worden.



De actiegroep Tegenwind voert al langere tijd actie om de plannen voor de windparken in de Veenkoloniën tussen Meeden en Coevorden tegen te houden.

Door: RTV Noord Correctie melden