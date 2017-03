De politie in Ter Apel blijft op de huidige sterkte

Het politiebureau in Ter Apel en het aantal agenten blijft op het huidige niveau. Dat zei burgemeester Leontien Kompier van Vlagtwedde dinsdagavond in een commissievergadering van de gemeenteraad.

Een aantal fracties maakte maakte zich zorgen over de veiligheid in Ter Apel. Aanleiding is de politierapportage over vorig jaar. Daaruit blijkt dat het aantal winkeldiefstallen in Ter Apel behoorlijk is toegenomen. Van 255 in 2015 naar 367 in 2016. Chef Jos Bruining van het basisteam Ommelanden Oost gaf de gemeenteraad uitleg over de cijfers.



Individuen

Duidelijk is dat het niet gaat om georganiseerde criminaliteit, maar individuele vergrijpen. Over de achtergrond van de daders - er zijn 120 aanhoudingen verricht - bestaat evenmin twijfel. 90 % heeft een niet-Nederlandse nationaliteit.



Grote instroom

Volgens de politie heeft dat vooral te maken met de grote instroom vorig jaar van inwoners uit de voormalige Oostbloklanden en Noord- Afrika. Behalve de dorpskern van Ter Apel had ook het COA-complex het nodige te stellen met deze groepen.Er zijn maatregelen genomen om de criminaliteit en overlast tegen te gaan.



Volwaardig politiebureau

Zo werd het politiebureau weer bemand, kwamen er extra agenten, werd een alcoholverbod ingesteld en kwam er camera- toezicht. 'We houden een volwaardig politiebureau in Ter Apel', zegt Kompier. En we gaan niets doen aan afschaling van het politiepersoneel, dus er blijft volop politie zichtbaar in Ter Apel'. Ook het cameratoezicht blijft zolang het nodig is. Daarvoor wordt 30.000 euro uitgetrokken.



Teleurstellend

Wel erkent de burgemeester dat de cijfers teleurstellend zijn. Ondanks de extra politie-inzet is het aantal diefstallen gestegen. Toch leidt dat niet tot een toegenomen gevoel van onveiligheid. Integendeel, aldus Kompier. Tijdens een bijeenkomst met bewoners van Ter Apel bleek dat zij de situatie ervaren als een stuk rustiger. Vooral de toegenomen zichtbaarheid van agenten werd gewaardeerd.



Vernieuwend werken

Teamchef Bruining blikte ook vooruit in zijn rapportage. Dit jaar gaat de politie van start met 'vernieuwend werken'. Daarbij gaat het om het verbeteren van de prestaties van de politie. In andere delen van Nederland zijn daar al goede ervaringen mee opgedaan.



'Vernieuwend werken' betekent dat de politie actief gaat aftasten wat burgers, bestuur en Openbaar Ministerie echt nodig hebben. 'Als politie moeten we goed beseffen: waartoe zijn we eigenlijk op aarde?', verwoordt Bruining het.



Zichtbaar en aanspreekbaar

In de praktijk betekent het ook dat agenten zichtbaarder zijn. Bijvoorbeeld als zogeheten 'biker', agenten op de fiets. 'Zo zijn we ook makkelijker aanspreekbaar', aldus Bruining. 'Juist omdat we weer in contact wilen komen met de bevolking'.

