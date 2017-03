Oud-directeur Prins Bernhardhoeve overleden

(Foto: Omrop Fryslân)

Andries de Jong, oud-directeur van de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren, is zondag in zijn woonplaats Leeuwarden overleden.





De Jong was ook de drijvende kracht achter de komst van het WTC naar Leeuwarden en was directeur van de Friesland Hal en opvolger FEC. Dat meldt Omrop Fryslân . De Jong is zeventig jaar geworden.

