Jong Talent doet masterclass op Schiermonnikoog

(Foto: RTV Noord/Douwe de Haan)

Jonge muzikale talenten van over de hele wereld spelen deze week op Schiermonnikoog. Op het eiland wordt de zesde editie gehouden van het Festival Jong Talent.

Ruim zeventig talenten geven concerten en krijgen masterclasses om hun kwaliteiten verder te ontwikkelen. 'We hebben mensen uit Israël, Brazilië, Frankrijk, Rusland, Japan', zegt Georges Mutsaerts van het festival. 'Ze komen echt overal vandaan, het is ongelooflijk.'



'Uren in houdingen die niet natuurlijk zijn'

Naast de masterclasses is er voor de jonge talenten ook medische begeleiding aanwezig, net als een fysiotherapeut. 'Niet dat topmuzikant zijn nu zo gevaarlijk is, maar je zit vaak toch vele uren in houdingen die niet natuurlijk zijn', legt Mutsaerts uit.

