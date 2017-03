Zo beleeft een politicus verkiezingsdag: 'Helemaal bekaf'

'Je bent helemaal bekaf, want je hebt drie slagen in de rondte campagne gevoerd. En je beraadt je op wat komt, het moment dat je naar Den Haag gaat'. Harm Evert Waalkens zat twaalf jaar namens de PvdA in de Tweede Kamer en weet hoe politici zich voelen op verkiezingsdag.

Waalkens zat vier termijnen in de Tweede Kamer, van 1998 tot en met 2010. 'De dag na de verkiezingen is het 's ochtends meteen fractievergadering. De eerste keer dat ik naar Den Haag ging, was veel spannender dan de tweede of derde keer.'Nadat hij vertrok uit de landelijke politiek, was Waalkens nog vier jaar wethouder in De Marne. Nu volgt hij de politiek op afstand. 'Af en toe word ik heel erg boos, of heel erg blij. En er gaat ook nog wel eens een aantal mailtjes naar de fractie. Vaak krijg ik wel respons.'Het is een wereld van verschil, de politiek in 1998 en de situatie nu. 'Het is harder geworden. Toen ik net in Den Haag kwam, fietste ik door de week van mijn appartement naar de Kamer. Wim Kok kwam uit dezelfde hoek, dan fietsten we samen op.'Kok was destijds premier. 'Nu komen er allemaalop je af als je de minister-president ziet aankomen en gepantserde auto's. Dat is niet leuk.'Tijdens de verkiezingen van 2006 zag het er aanvankelijk niet naar uit dat Waalkens terug zou keren in het parlement. 'De kandidaatscommissie had me op plek 55 gezet. Wouter Bos zei dat ik me beter kon terugtrekken.Ik ging een persoonlijke campagne voeren en werd door het congres op plaats 33 gezet.' En dat bleek net voldoende voor een zetel.Volgens Waalkens draait het overigens niet alleen om verkiezingsdag. 'Het is veel interessanter om morgenvroeg wakker te worden en te kijken:''