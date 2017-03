Viertal dat in softdrugs handelt bij school aangehouden

De politie heeft vier jonge mannen aangehouden, die softdrugs dealden bij het Praedinius Gymnasium in de stad Groningen. Het gaat om twee jongens van 17 jaar, een jonge man van 20 en een 21-jarige, uit Eenrum en Groningen.

Bij de politie kwamen de laatste tijd meerdere meldingen binnen dat er rond de school in softdrugs gehandeld werd. De wijkagent startte een onderzoek en concludeerde dat er inderdaad drugs verkocht werd in de omgeving.



Intimidatie

Volgens de politie gaven minderjarigen via een groepsapp bestellingen door en werden ook prijzen en afleverlocaties besproken. De dealers intimideerden de veelal jonge klanten, waaronder een aantal twaalfjarigen, om in grote hoeveelheden te kopen. In een aantal gevallen werden ze bovendien van hun geld bestolen.



Huiszoekingen

Drie verdachten werden aangehouden in hun woning, de vierde meldde zichzelf op het bureau. Bij huiszoekingen werden naast softdrugs ook mobiele telefoons, xtc-pillen, een weegschaal, verpakkingsmateriaal en een verboden dolkmes aangetroffen en in beslag genomen.



De vier hebben bekend en zijn weer op vrije voeten.

Door: RTV Noord