Woordvoerder NAM zwaait af: 'Indrukwekkende tijd'

(Foto: RTV Noord)

Woordvoerder Sander van Rootselaar vertrekt bij de NAM. Hij was een kleine drie jaar de stem en het gezicht van de NAM op het gebied van de problemen rond de gaswinning in Groningen.

Van Rootselaar stapt over naar South Stream. Dat bedrijf houdt zich bezig met de realisatie van een internationale gasleiding. 'Daar ligt een mooie uitdaging,' licht hij deze stap toe.



Lastige tijden

In voor het gasconcern lastige tijden trad Van Rootselaar regelmatig naar buiten namens de NAM. 'Een indrukwekkende tijd eindigt met mijn vertrek.'



Onder vuur

Ook als woordvoerder lag hij regelmatig onder vuur. 'Natuurlijk maakten de dagelijkse contacten in de regio indruk op mij. Ik heb de boze Groningers gesproken, maar nog vaker de genuanceerde Groningers met legitieme zorgen,' kijkt Van Rootselaar terug.



De afgelopen maanden was hij al meer op de achtergrond actief en trad hij niet meer naar buiten als woordvoerder. Eind deze maand neemt hij afscheid.

