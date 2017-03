Op een vierpersoonsfiets langs de stembureaus in Grootegast

(Foto: RTV Noord/Jan Been)

Het is een traditie dat bij verkiezingen de burgemeester van een gemeente langs de stembureaus gaat om de medewerkers te bedanken voor hun inzet. Ard van der Tuuk van Grootegast doet dat niet met de auto, maar fietsend op een zogenaamde quattrocycle.

Vijfenveertig kilometer legt hij af om de tien stemlokalen in zijn gemeente te bezoeken.Van der Tuuk hoeft het niet alleen op te knappen. Op de vierpersoonsfiets, met trapondersteuning, krijgt hij hulp van gemeentesecretaris Eric Paré, communicatiemedewerker Joost Tanasale en ambtenaar Auke Helmus, die de verkiezingen verzorgt in de gemeente Grootegast.Op elk stembureau wordt een Grunniger kouk afgeleverd en met de medewerkers een kopje koffie gedronken. De tour langs de stembureaus is niet alleen bedoeld om de medewerkers te bedanken, maar ook om de inwoners van Grootegast op te roepen om te gaan stemmen.