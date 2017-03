'Laatste voogd van Rottum' overleden

Rottumeroog (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Bareld Klamer, de 'laatste voogd van Rottum' is overleden. Klamer beheerde Rottumeroog en Rottumerplaat van 1983 tot en met 1992.

Klamer was geen echte voogd omdat hij niet op Rottumeroog woonde. De laatste echte voogd was Jan Toxopeus die van 1936 tot 1965 in een woning op het eiland verbleef. Na Toxopeus werden de Rottums beheerd vanaf het vasteland. Eerst door Berend Huizing, later door Klamer. Zij waren in dienst van Rijkswaterstaat.



Minder actief

Na Klamer zijn er nog twee andere beheerders geweest, maar hij was het laatste dienstkringhoofd van Rijkswaterstaat die zich met de eilanden bezighield. Daarom wordt hij beschouwd als de laatste 'voogd'.



Bareld Klamer is 84 jaar geworden. Hij wordt vrijdag in Baflo begraven.

Door: RTV Noord Correctie melden