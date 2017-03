FC Groningen doet medische keuring aanwinst: bij groen licht volgt krabbel

(Foto: FC Groningen (Twitter)) Teammanager Bas Roorda (rechts) en Te Wierik. (Foto: FC Groningen (Twitter))

Mike te Wierik wordt nu medisch gekeurd in het Martini Ziekenhuis in de stad Groningen. Als de verdediger de keuring doorstaat, dan volgt woensdagmiddag om 16.00 uur de spelerspresentatie in het Noordlease Stadion.





Te Wierik is bezig aan zijn zevende seizoen bij de ploeg uit Almelo. Dit seizoen speelde hij tot nu toe 22 keer in het zwartwit. Hierin scoorde hij één keer.



De spelerspresentatie begint om 16.00 uur en is live te volgen via de website en app van RTV Noord.









