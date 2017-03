Geen 'kinky feestje' meer zonder evenementenvergunning

Een organisator van een kinky feest moet in de toekomst een evenementenvergunning aanvragen voor zijn feest. Nu is dat nog niet het geval, maar dat wil het college van Groningen gaan veranderen.

Voor de gemeente vallen erotisch getinte feesten onder de noemer kinky.



Niet alleen voor kinky feestjes wil het gemeentebestuur een vergunning verplicht stellen. Ook vechtsportgala's en urbanfeesten gaan met andere regelgeving te maken krijgen. De bestuurders werken nog aan een voorstel. Ze willen met de extra regels de overlast terugbrengen en veiligheid verbeteren.



Vechtsportgala en kinky feesten

Organisatoren van een vechtsportgala of een kinky feest zullen een evenementenvergunning moeten aanvragen. Bij kinky feesten heeft het vooral te maken met de voorwaarden die dan gesteld kunnen worden aan de hygiëne, veiligheid en gezondheid bij zo'n feest.



Bij de evenementenvergunning die gaat gelden bij een vechtsportgala wordt gekeken naar het model dat Amsterdam hanteert. Of een vergunning nodig is zal dan per gala worden bekeken. Bepaalde vechtsportgala's brengen meer overlast met zich mee dan anderen. Daarom worden ze in categorieën ingedeeld. Sommige gala's worden gelinkt aan criminaliteit.



Urbanfeesten

Urbanfeesten hoeven niet per definitie een vergunning aan te vragen. Vaak worden die feesten gehouden in horecabedrijven waar dat is toegestaan. Omdat een urbanfeest niet altijd veilig verloopt, gaat er gekeken worden of er een meldingsplicht moet komen. Bij zo'n feest wordt ondermeer hiphop en rap gedraaid.



Het college van Groningen werkt samen met Koninklijke Horeca Nederland aan het voorstel.

Door: RTV Noord Correctie melden