Sloopkogel maakt eind aan 30 jaar Groninger popgeschiedenis

Wekelijks repeteren er een dikke honderd bands, maar vanaf volgende week klinkt er nog alleen het geraas van verkeer. Oefenruimtecomplex Het Viadukt aan de H.L. Wichersstraat in de stad wordt gesloopt voor de aanleg van de nieuwe ringweg. In april opent het nieuwe Viadukt.

Busjes rijden deze dagen af en aan. Muzikanten die hun apparatuur verhuizen naar de nieuwe locatie van Het Viadukt aan de Euvelgunnerweg. Beheerder Sieto Kiewiet is al sinds eind vorig jaar druk met de megaverhuizing. Ruim vijfentwintig jaar begeleidt hij muzikanten die in 'zijn' oefenruimtecomplex repeteren. 'Het is mijn leven,' zegt de geboren Oost-Groninger er over.'We weten al een jaar of vier dat we hier wegmoeten, dus ik heb dat inmiddels allemaal al wel verwerkt. Mentaal zit ik al op onze nieuwe locatie', antwoordt hij op de vraag of het zwaar is om afscheid te nemen van de plek onder de ring.De geschiedenis van het Viadukt begint eind jaren 60 als diezelfde zuidelijke ringweg wordt aangelegd. De ruimte die ontstaat doordat de ringweg over het spoor Groningen-Assen moet, krijgt een sociaal-culturele bestemming. Voor het een oefenruimtecomplex wordt, eind jaren 80, is het onder meer een jeugdhonk en wordt het gekraakt door drugsgebruikers.Muzikant Wim Prummel uit Groningen tilt een aantal versterkers die in oefenruimte nummer I staan naar een busje op de parkeerplaats buiten. 'Ik repeteer hier al vanaf het begin en altijd met heel veel plezier. M'n gevoelens over deze plek heb ik even aan de kant gezet. We moeten nu eerst verhuizen. Ik denk dat ik het pas merk als ik in het nieuwe gebouw sta. Het belangrijkste is dat we kunnen blijven spelen.'Duizenden muzikanten, aspirant rocksterren, zangers en zangeressen hebben in de afgelopen drie decennia gebruik gemaakt van Het Viadukt. Beheerder Sieto Kiewiet zag ze allemaal voorbij komen. 'Toen ik hier begon repeteerden er dertig bandjes. De nadruk lag toen vooral op hardrock. Nu zijn het meer dan honderd en is het heel breed. Er oefenen hier studentenbands, buitenlandse bands. In het begin waren hier vijf oefenruimtes, nu zijn het er zeventien.'Het aantal anekdotes over dertig jaar Het Viadukt moet talrijk zijn, maar Sieto wil er weinig over kwijt. 'Het beroepsgeheim van een muzikant, dat is nog veel beter dan het medisch beroepsgeheim..'Zaterdagavond is er een afscheidsfeest in Het Viadukt, met onder meer optredens van Cochon Bleu en Bert Hadders en de Nozems. Het nieuwe Viadukt aan de Euvelgunnerweg opent in april de deuren.