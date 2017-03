Supporter Olympique Marseille lijdt gevoelige nederlaag in Groningen

Een 28-jarige supporter van Olympique Marseille is woensdag door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een boete van 1.500 euro voor mishandeling van een politieagente.

Dat deed hij in september 2015 tijdens rellen in de Poelestraat in de stad. Hij trok de vrouwelijke ME'er aan haar haren naar beneden en gaf haar een klap in het gezicht. Dat gebeurde voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Groningen in de Europa Leaque.Om ongeregeldheden in de binnenstad te voorkomen werden de aanhangers van Olympique opgevangen in een fanzone in de Poelestraat. Toen de supporters richting de Grote Markt trokken, kwam het tot een confrontatie met de politie en de ME.Er werden uiteindelijk twee arrestaties verricht, onder wie de 28-jarige verdachte. Omdat er sprake is van voetbalgeweld valt de straf hoger uit dan normaal. 'Bovendien is het slachtoffer een politieambtenaar', aldus de rechter.De rechtszaak tegen de verdachte werd eerder aangehouden omdat hij destijds niet bij de zitting aanwezig kon zijn. Maar ook woensdag schitterde hij door afwezigheid. Daarom werd de Fransman bij verstek veroordeeld.De boete wordt geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau in Frankrijk.