Stembureau neemt maatregelen na klachten anoniem stemmen

Stembureau Brede School Noord in Delfzijl neemt maatregelen na klachten van stemmers. Door de drukte zou er niet anoniem gestemd kunnen worden.

'Er is een grote opkomst, en mensen staan in de rij. Maar daardoor kun je gewoon op afstand in het stemhokje kijken', zegt Jan verontwaardigd. De inwoner van Delfzijl heeft een klacht ingediend bij het stembureau.Het hoofd stembureaus van Delfzijl is naar De Breedeschool gegaan voor controle en heeft direct een aantal maatregelen genomen. Zo is een raam extra afgeplakt en hebben stembureaumedewerkers andere instructies gekregen. Ze moeten de bezoekers beter instrueren als het druk is.'Iedereen moet altijd anoniem kunnen stemmen', zegt gemeentewoordvoerder Tiny Smit. 'Als iemand het gevoel heeft dat het niet zo is, dan kijken we daar heel serieus naar. Er is een procesverbaal opgemaakt en daarna zijn de maatregelen direct genomen.'De opkomst in Delfzijl is volgens Smit goed. De laatste opkomstcijfers zijn van 11.00 uur en liggen rond de 20 procent.Volgens een landelijke peiling van onderzoeksbureau Ipsos had om 10.30 uur 15 procent van de stemgerechtigden de stem uitgebracht. Dat was vijf jaar terug rond dat tijdstip nog 13 procent.