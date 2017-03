Marnick wordt 18 en mag meteen stemmen: 'Dat is wel lachen'

Het is woensdag dubbel feest voor Marnick Jongman uit Zuidhorn. Hij is jarig en mag meteen voor het eerst stemmen.

De dag begint goed voor Marnick. Tijdens het ontbijt wordt hij toegezongen en zijn er cadeaus van zijn ouders en zusje. 'Straks het hokje rood maken en niet er omheen', fluistert moeder Rennie hem nog toe. Dan is het tijd voor een laatste blik op de stemwijzer. De kersverse 18-jarige wil namelijk wel goed beslagen ten ijs komen op het stembureau.Op het moment dat hij vertrekt naar het gemeentehuis van Zuidhorn om te gaan stemmen twijfelt hij nog: 'Ik ben een zwevende kiezer'. Toch is hij er in het stemhokje snel uit. 'Alleen dat grote formulier was lastig.'Na het stemmen krijgt hij applaus van zijn gezinsleden en een hand van burgemeester Bert Swart: 'Het is hartstikke goed dat je gaat stemmen en het is belangrijk dat jongeren hun stem laten horen.'Later op de dag is het tijd voor een verjaardagsfeest: 'En een pot bier d'r bie', zegt Marnick. Want dat mag hij nu officieel ook.Op de hamvraag 'Wat heb je nu uiteindelijk gestemd?', reageert Marnick als een volleerd stemmer: 'Dat ga ik niet zeggen.'