Opkomst ligt halverwege de dag hoger dan in 2012 (update)

De opkomst van mensen die naar de stembus gaan, is vooralsnog hoger dan die bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2012.

Bij het stembureau in Appingedam was het zelf zo druk dat er een extra stemhokje werd geplaatst.Gemiddeld ligt het opkomstpercentage landelijk rond 33 procent.De gemeente Groningen experimenteert met live weergave van de opkomst. Op een site is te zien dat rond 16:30 uur zo'n 53 van de Groningers heeft gestemd. In 2012 had om die tijd 44,2% van de kiezers de gang naar het stemlokaal gemaakt. De uiteindelijke opkomst in de gemeente Groningen kwam destijds uit op 77%.In Delfzijl was het opkomstpercentrage om 17.00 uur 48,5%. Daarmee ligt die gemeente boven het landelijk percentage. In stembureau Brede School Noord werden maatregelen genomen na klachten van stemmers. Door de drukte zou er niet anoniem gestemd kunnen worden.In Appingedam ligt het percentage boven het landelijk gemiddelde met 39 procent om 14:30. Dat is ook meer dan in 2012. Het stembureau in het ASWA-gebouw kon de drukte van het opkomstpercentage van 60 procent niet aan, daar werd een extra stemhokje geplaatst.In Stadkanaal is het gemiddelde opkomstpercentage 20%. Een van de uitschieters had een percentage van 25,9% voor elf uur 's ochtends.Om 15:45 uur had ruim 43 procent van de stemgerechtigden in Leek zijn stem uitgebracht. Sportcentrum Leek had een opvallende achterblijver met 25,3 procent. 'Dat komt omdat daar twee stembureau's zijn, en de een is te bereiken via de zij-ingang. Bij het andere bureau in het centrum is de opkomst 48,5 procent om 15:45 uur', legt hoofd stembureau Chris de Roo uit.In Oldambt is om 16:30 een opkomst van 45,7 procent. In Winschoten is de beste opkomst in die gemeente met 60,4 procent.Een derde van de stemgerechtigden in Nederland had woensdag vroeg in de middag de gang naar de stembus al gemaakt. Daarmee is de opkomst vooralsnog behoorlijk hoger dan die bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, in 2012. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos.