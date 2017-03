Hoeveel rode potloden worden er gebruikt?

Ze mochten allemaal hun vragen stellen. Leerlingen van de Ichthusschool in Zoutkamp waren op bezoek in het plaatselijke stemlokaal. Burgemeester Koos Wiersma gaf ze uitleg over het democratisch proces.

'Mensen die een eigen partij hebben mogen die ook op een andere partij stemmen?', vraagt een leerling. Burgemeester Wiersma vindt het een interessante vraag en legt uit: 'Ik kan mij niet voorstellen dat je op een andere partij gaat stemmen dan je eigen. Maar het kan wel. Als je in het stemhokje staat mag je helemaal zelf bepalen op wie je stemt.'Wiersma vindt het leuk om de leerlingen iets te leren over het democratisch proces. 'Het is belangrijk om kinderen al bij te brengen dat stemmen belangrijk is.'Er zitten lastige vragen bij. Bijvoorbeeld hoe mensen vanaf een vakantieadres kunnen stemmen, of hoeveel potloden er gebruikt worden bij de verkiezingen. Dat zijn er, in heel Nederland, 45.000.En hoe zit het als er een potlood stuk is? Dan is er volgens de burgervader een puntenslijper in de buurt of liggen er genoeg andere rode potloden op het gemeentehuis. 'Nee. Je eigen potlood meenemen mag niet.'