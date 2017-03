Renovatie Simon van Hasseltschool loopt op tot 2 miljoen

(Foto: Google Maps)

De renovatie van de Simon van Hasseltschool in de Oosterparkwijk in de stad gaat ruim 2 miljoen euro kosten. Het Rijksmonument moet worden opgeknapt omdat het WIJ-team zijn intrek gaat nemen in het gebouw.

De kosten voor een renovatie zijn nog niet exact bekend, maar de gemeente verwacht dat het tussen de 1,5 en 2 miljoen euro gaat kosten.



WIJ team verhuist

Het WIJ-team heeft nu nog onderdak in het Treslinghuis aan de Klaprooslaan. Maar het Treslinghuis wordt volgend jaar gesloopt en daarom moet het WIJ-team verhuizen naar de Simon van Hasseltschool. WIJ is een sociaal wijkteam dat bestaat uit het zorgloket, Centrum voor Jeugd en Gezin en Stip.



Onderzoek

Op dit moment is schoolgebouw in de Oosterparkwijk niet geschikt voor de huisvesting van het team. Daarom is gekeken naar de verbouw van het gebouw. Daaruit bleek dat er nogal wat aanpassingen moeten komen voordat het WIJ-team daar kan werken.



Hoge monumentwaarde

Het onderzoek liet zien dat de monumentwaarde van de school groot is. In het gebouw is een wandschildering uit 1953 van Jan van der Zee, een kunstschilder van het kunsternaarscollectief De Ploeg. Ook de architectonische waarde van het gebouw is groot volgens de gemeente.

Door: RTV Noord Correctie melden