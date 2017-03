Mischa's Mediawereld: De tussenstand opmaken

Het is balansdag voor onze kostbare democratie. Ik kan me geen verkiezingen herinneren waarbij de inzet zo hoog was als bij deze. Internationaal, nationaal en zeker in Groningen staat er veel op het spel. Geloofwaardigheid van het systeem en optimisme over de toekomst om maar wat te noemen.

Bij Noord hebben we geprobeerd u een handje te helpen bij uw keuze. Neutraal, uiteraard. Want dat moeten en willen we zijn.We hebben de programma's uitgeplozen en de Groningse thema's voor u per partij op een rij gezet. We hebben de Groningse kandidaten ruim aan het woord gelaten.De enquête over de 'ideale politicus' is door duizenden ingevuld. Daaruit komt een mooi beeld. Bijvoorbeeld dat de betrokkenheid van ons publiek bij de politiek nog steeds groot is. Gelukkig maar.Met een aantal van de mensen die de enquête hebben ingevuld, zijn we in gesprek gegaan . Mensen die aangeven teleurgesteld te zijn in de politiek. Geen vrolijke kost; wel leerzaam.Kortom, er is geen reden om geen stem uit te brengen met het argument dat het één pot nat is. Dat is het niet. De verschillen zijn er wel degelijk. En ze zijn inzichtelijk.En dan is er natuurlijk nog het in onze provincie allesoverheersende gasdebat. Het is gelukt om daar tijdens deze verkiezingen een thema van te maken. De vraag is alleen hoe goed dat is gelukt.Als we alleen naar de cijfers kijken, is er reden tot zorg. De online petitie 'Laat Groningen Niet Zakken' is op het moment van schrijven door bijna 140-duizend mensen ondertekend.Is dat veel? Ik durf de stelling wel aan dat het te weinig is voor de actievoerders. Zeker gezien de enorme inzet van velen. Kennelijk is maar een heel klein deel van de bevolking te bewegen tot ondertekening. En de macht van de getallen doet zich altijd gelden op het politieke toneel.Het gasdebat was even relevant in de campagne. Toen de lijsttrekkers in Groningen waren, hoorden we mooie woorden. En in talkshows wisten zingende en boze Groningers de aandacht op zich te vestigen.Maar in het geweld van alledag is het thema inmiddels weer ondergesneeuwd. Bij landelijke debatten ging het er nauwelijks over. Hoewel, optimisten stellen dat Groningen meer aan de orde is gekomen dan ooit. Een kwartvol glas is niet leeg, natuurlijk.Misschien moeten we ons daar maar aan vasthouden. Om een typetje van Kees van Kooten aan te halen: 'We zijn genoemd.'De dag na de verkiezingen begint het grote formatiepokerspel. Dan pas gaat het echt om de knikkers. Dan ook weten we of de Groningse bijzaak een hoofdzaak is geworden.Mischa van den BergHoofdredacteur RTV NoordIn Mischa's Mediawereld schrijft hoofdredacteur Mischa van den Berg over onze omroep, journalistiek en aanverwante mediazaken. Volg Mischa op Twitter