Stadjer krijgt celstraf voor grootschalige oplichting via Marktplaats

(Foto: Marktplaats)

Een 30-jarige Stadjer is veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf voor grootschalige oplichting via Marktplaats in 2014 en 2015. Zijn medeverdachte, een 26-jarige Assenaar, kreeg zes maanden celstraf.

Twintig zaken bewezen

Tegen de twee verdachten lagen in totaal 380 aangiftes. Het OM bracht dat terug tot 39 mogelijk bewijsbare zaken, waarvan de rechtbank oordeelde dat 20 oplichtingen daadwerkelijk bewezen konden worden.



Het ging om mensen die voornamelijk kaartjes voor concerten en festivals hadden besteld via Marktplaats, maar na het overmaken van het geld nooit hun tickets ontvingen. De twee hadden zo duizenden euro's binnengehaald.



Schuilnamen

De Groninger werd in december 2014 opgepakt in een huis in Leeuwarden. Zijn huisgenoot gaf de politie zijn laptop en een aantal weggegooide simkaarten mee. Die matchten met enkele aangiftes.



De man gebruikte verschillende schuilnamen en liet geld overmaken op rekeningen van kennissen van hem. Via telefoontaps kon de politie hem aan de aangiftes linken.



Voorarrest

De rechtbank volgde de strafeisen van de officier van justitie. De Stadjer heeft zijn straf in deze zaak inmiddels al uitgezeten in voorarrest.



Wel zit de man nu nog een straf uit in de zaak van een gewelddadige woningoverval aan de Platinalaan in Groningen in 2014, waarvoor hij achttien maanden celstraf kreeg. Hij werd ook al eerder veroordeeld voor oplichting via internet.



Beide oplichters moeten samen bijna 3.000 euro schadevergoeding betalen aan de gedupeerden.

