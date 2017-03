Drukte in Appingedam; extra stemhok geplaatst

(Foto: Okkie Smit/RTV Noord)

Bij het stembureau in het ASWA-gebouw in Appingedam is woensdagochtend een extra stemhokje geplaatst. De wachttijden liepen zo op dat de medewerkers besloten een extra hokje te plaatsen.





Reserve stemhokje

In Appingedam zijn zes stemlokalen en er was één stemhokje reserve. Een speciaal team dat zorgt voor ondersteuning door bijvoorbeeld extra stembiljetten te brengen werd opgeroepen en heeft het stemhokje geplaatst.



In de gemeente Maassluis in Zuid-Holland kon een stembureau de drukte ook niet aan. Daar werden twee extra stemhokjes geplaatst.



In het ASWA-gebouw was de opkomst 60 procent, om 14.30 uur. In de hele gemeente is de opkomst 39 procent.

