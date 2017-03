Bomen moeten wijken voor warm water

(Foto: Flickr/René Vlak (Creative Commons))

Op de Zernike Campus worden 48 bomen gekapt voor de aanleg van een warmtenet tussen de campus en Paddepoel. Het warmtenet wordt aangelegd om warm water te pompen naar woningen in Paddepoel en gebouwen van de RUG en Hanzehogeschool.

Dat water komt uit een geothermiebron. Die bron zit drie kilometer in de grond en pompt warm water omhoog. Het water gaat naar verwarmingsinstallaties.



Er worden niet alleen bomen gekapt, maar ook ander groen. Omdat allemaal te compenseren komt er een zogenoemde kruidenvegetatie van meer dan een kilometer lang.



De nieuwe warmtebron is nog niet in werking. Vanaf 2018 zal het water uit de geothermiebron worden gebruikt om woningen en gebouwen te verwarmen.

