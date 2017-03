Is dit het jongste stembureau van Nederland?

Wietske, Erik, Kim en Jort. Dit viertal zit achter de tafel bij het stembureau bij het Noorderpoort in Stad. 'De oudste is 28', zegt Erik.

'Maar naast het jongste, zijn we ook het gezelligste stembureau. Dat werkt ook mee', verklaart voorzitter Erik de rijen voor de stemhokjes.'Ik zit hier al een jaar of vijf en ik merk wel dat het team steeds jonger wordt. Misschien dachten ze: dit is leuk zo. We zitten toch in een studentenbuurt.'Kim nam voor het eerst plaats achter de tafel van het stembureau dankzij haar stiefvader, die het werk al jaren deed. 'Voor een zakcentje, dat was toen mijn drijfveer. Nu werk ik en vind het gewoon gezellig. Je ziet de mensen die in de buurt wonen.'Tot in de late uurtjes zijn de vier bezig met stemmen tellen. 'Hoe meer stemmers, des te later het wordt', zegt Jort. 'We krijgen er nog drie tellers vanavond.'Zijn drijfveer: 'Ik vind het leuk om deel uit te maken van de stemming. En een zakcentje is nooit mis.'