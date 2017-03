Pelikaan S gaat in beroep tegen uitsluiting bekertoernooi

Tweedeklasser Pelikaan S uit Oostwold is door de tuchtcommissie van de KNVB uitgesloten van verdere deelname in het toernooi om de districtsbeker voetbal en krijgt een boete van 150 euro. Pelikaan S gaat tegen de uitspraak in beroep.

Pelikaan S schakelde onlangs SC Genemuiden uit, maar de hoofdklasser ging in beroep omdat de Groningers trainer Kurt Elshot opstelden.De tuchtcommissie stelt dat er bij Pelikaan S verwarring is ontstaan over de status van trainer Elshot. De trainer is namelijk wel speelgerechtigd, maar niet voor het eerste elftal.Voorzitter Wim Bulten van Pelikaan S heeft er alle vertrouwen in dat zijn club doorgaat in het bekertoernooi. In het verleden overkwam Kozakken Boys al eens hetzelfde en de club uit Werkendam werd destijds in beroep in het gelijk gesteld.Door deze tuchtzaak blijft het voorlopig onduidelijk wie er in de kwartfinale tegen eersteklasser WVV aantreedt.