VVD en ChristenUnie subtoppers in Bedum

Het CDA is de grootste geworden in Bedum met ruim 20 procent van de stemmen. De SP werd tweede met 13 procent.

VVD en CU haalden beide ongeveer 12 procent en werden derde en vierde. Grootste verliezer is de PvdA, die ruim twintig procent kleiner werd.In Bedum waren 8.161 kiesgerechtigden. De opkomst was 86 procent.In Bedum haalde de PvdA 29% van de stemmen, gevolgd door de VVD en het CDA die beide zestien procent haalden. De vierde plaats was voor de CU die twaalf procent haalde.