CDA winnaar in De Marne

Het CDA is de grote winnaar van de verkiezingen in De Marne gewonnen met zeventien procent van de stemmen. De SP en VVD zijn met dertien procent de tweede en derde grootste geworden.

In De Marne zijn 8.028 kiesgerechtigden en was de opkomst 80%.Het CDA en de SP haalden in 2012 de derde en vierde plek met beide twaalf procent van de stemmen in De Marne, na de PvdA en de VVD.