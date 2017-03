Uitslag Groningen: D66 en GroenLinks winnen

D66 is de grootste partij geworden van de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Groningen.

De partij kreeg bijna 20% van de stemmen. D66 wordt op de voet gevolgd door GroenLinks (bijna 19%) en de VVD (13,6%).De PvdA is ook in Groningen de grote verliezer: in 2012 was het nog de grootste, nu kreeg de partij 'slechts' 8% van de stemmen.Partijen die er wel stemmen bij kregen ten opzichte van de vorige verkiezingen, zijn PVV, CDA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en 50PLUS.In de stad Groningen werd de PvdA de grootste partij met 36 % van de stemmen, gevolgd door de VVD die ruim zestien procent haalde. De derde partij werd D66 die dertien procent haalde. De vierde werd de SP met twaalf procent van de stemmen. GL en de PVV haalden beide vijf procent van de stemmen.- I n kaart: zo stemmen de gemeenten in Groningen