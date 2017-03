CDA haalt monsterzege in Grootegast

Het CDA heeft een monsterzege gehaald in Grootegast. Met 27 procent van de stemmen is het CDA bijna twee keer zo groot als de VVD, die op nummer twee staat met 14 procent.

De PVV is de derde met elf procent van de stemmen, gevolgd door CU en de SP die elf en tien procent haalden. GroenLinks groeide van 1,4 naar 5,5% van de stemmen.In Grootegast wonen 9.303 kiesgerechtigden. De opkomst was 81 procent.De PvdA werd de grootste in Grootegast, gevolgd door het CDA en de VVD met twintig en negentien procent van de stemmen. CU en de PVV haalden de vierde en vijfde plaats.