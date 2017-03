GroenLinks grote winnaar Haren

GroenLinks haalde veertien procent van de stemmen en behaalde daarmee de grootste groei in Haren. De VVD blijft echter de grootste partij met 22 procent van de stemmen.

D66 wordt tweede in Haren, met ruim 17 procent van de stemmen. Grote daler is de PvdA die bijna 20 procent moest inleveren.In Haren zijn 14.954 kiegerechtigden. De opkomst was 89%.In Haren werd de PvdA de grootste met 28% van de stemmen, gevolgd door de VVD die een drie tiende van een procentpunt minder haalde. D66 werd de derde partij met twaalf procent, gevolgd door het CDA.