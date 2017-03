CDA wint in Loppersum

(Foto: RTV Noord)

Het CDA is de grote winnaar in Loppersum met achttien procent van de stemmen. De SP komt op een tweede plaats met vijftien procent. Grote verliezer is de PvdA die acht procent van de stemmen haalde.





Uitslag 2012

De PvdA haalde in Loppersum 30% van de stemmen, gevolgd door de VVD en het CDA met vijftien en veertien procent van de stemmen. De vierde plaats was voor de SP die ruim tien procent haalde.







De opkomst in Loppersum was 83%.

