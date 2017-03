Marum stemt gelijk met landelijke trend: VVD wint

Marum trekt gelijk op met de landelijke trend: in de gemeente werd de VVD de grootste partij.

De VVD wordt op de voet gevolgd door het CDA. De PVV eindigde als derde. Ook de SP, D66 en GroenLinks groeiden flink.De PvdA was, geheel in lijn met de rest van de gemeenten, de grote verliezer: 7%. In 2012 was dat nog 28,7%.Het CDA haalde de derde plaats in Marum met dertien procent van de stemmen, gevolgd door de SP en PVV die beide ongeveer negen procent van de stemmen haalden.