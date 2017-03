PvdA gevierendeeld in Menterwolde

SP is in Menterwolde de rechtste partijen PVV en VVD voorgebleven. De SP kreeg ruim 20% van de stemmen.

De PvdA hield slechts eenvierde van de stemmen van vier jaar geleden over: 9% tegenover 40,9% in 2012.D66 verdubbelde in Menterwolde, CDA, GroenLinks en 50PLUS groeiden ook flink.Na de PvdA en VVD werd de SP de derde partij in Menterwolde met veertien procent van de stemmen. De PVV haalde de vierde plaats met tien procent.