Stadskanaal uitgeteld na nek-aan-nek-race: CDA de grootste

(Foto: RTV Noord)

Als laatste gemeente in onze provincie heeft ook Stadskanaal alle stemmen geteld. Het CDA is de grootste partij. Het verschil met SP en PVV is klein.





PvdA: van grootste naar zesde partij

De PvdA verloor ook in Stadskanaal. In 2012 was de partij met 32,8% nog veruit de grootste. Nu is de PvdA met 7,5% van de stemmen de zesde partij.



Uitslag 2012

In Stadskanaal lag de opkomst in 2012 op 70%. De PvdA werd de grootste met 33% van de stemmen, gevolgd door de VVD en het CDA met 15% en 13% van de stemmen.









