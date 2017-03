SP de grootste in Veendam

De SP wordt de grootste partij in Veendam met negentien procent van de stemmen. Op de tweede plaats komt de PVV die zestien procent van de stemmen haalt.

Grote verliezer is de PvdA die ruim 30% van de stemmen kwijtraakt. De VVD leverde drie procent in en haalde veertien procent van de stemmen.In Veendam wonen 21.838 kiesgerechtigden. De opkomst was 78%.Ruim vier op de tien stemmen in Veendam waren voor de PvdA. De SP stond op de derde plaats met twaalf procent van de stemmen, gevolgd door de PVV.