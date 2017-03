SP de grootste in Veendam #tk2017 #grokiest

De SP wordt de grootste partij in Veendam met negentien procent van de stemmen. Op de tweede plaats komt de PVV die zestien procent van de stemmen haalt.

https://lfverkiezingen.appspot.com/templates/021126282936.html?gem=0047:800px" style="width:100%;" frameborder="0">

Grote verliezer is de PvdA die ruim 30% van de stemmen kwijtraakt. De VVD leverde drie procent in en haalde veertien procent van de stemmen.In Veendam wonen 21.838 kiesgerechtigden. De opkomst was 78%.Ruim vier op de tien stemmen in Veendam waren voor de PvdA. De SP stond op de derde plaats met twaalf procent van de stemmen, gevolgd door de PVV.