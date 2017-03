PVV grootste in Vlagtwedde

De PVV is de grootste partij in Vlagtwedde met 19 procent van de stemmen, gevolgd door de SP met 16 procent.

Het CDA is de derde grootste met 15 procent. Grootste verliezer in Vlagtwedde is de PvdA, die ruim 20 procent moest inleveren.In Vlagtwedde zijn 12.733 kiesgerechtigden. De opkomst was 79 procent.De PVV haalde in Vlagtwedde de derde plaats met ruim twaalf procent van de stemmen, na de PvdA en de VVD. De kleinere partijen kregen minder stemmen in Vlagtwedde.